Stiri pe aceeasi tema

- ROMANII AU TALENT 20 MARTIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV. De la bateriști cu ganduri marețe: "Am venit sa arat ca la 13 ani se poate face performanța" la sportivi care vor imbina karatele cu muzica și o vor face pe Andra sa spuna: "Spuneai ca nu ai nicio centura in cantat, dar ți-aș da…

- Vineri seara, concurenții iși vor invinge teama pe scena Romanii au Talent. Scena talentului este locul de intalnire al oamenilor cu vise mari și cu dorința de a demonstra ca merita apreciere și un loc in fața publicului. De la bateriști cu ganduri marețe: ”Am venit sa arat ca la13 ani se poate face…

- ROMANII AU TALENT 2020. Moment de bucurie pentru doamne și domnișoare! 8 martie a venit mai repede! ROMANII AU TALENT 2020. Oleksandr Bozhyk, concurentul care a cantat la TREI VIORI in acelasi timp VIDEO ROMANII AU TALENT 2020. Dirty Boys, o trupa de striptease alcatuita din patru tineri,…

- Prima echipa eliminata de la "Asia Express" face dezvaluiri inedite. Invitate in platoul emisiunii "Rai da' buni", Nico si Andra au vorbit despre perioada din timpul filmarilor, dar si despre greutatile cu care s-au confruntat!

- Impactul asupra economiei romanesti a aparitiei primului caz de coronavirus este in prezent nesemnificativ, dar, in conditiile in care situatia cu riscuri reale dar si o componenta emotionala importanta s-ar prelungi, iar mediul investitional global s-a schimbat semnificativ in ultimele saptamani,…

- Azi este ziua frumoasei Miss Irina. Implinește 25 de ani, iar Raffaello are pregatite cateva surprize pentru iubita sa. Din pacate, insa, azi voi vorbi cu cei doi si despre un moment de... gelozie, pe care Irina l-a trait la filmarile clipului iubitului ei. Un moment care putea sa le strice armonia…

- lncidentul s-a petrecut in sesiunea de califlcari a primului turneu de grand slam al anului. Benchetrit a dorit o banana, pentru energie", si a cerut fetei de mingi din apropierea lui sa o decojeasca, fapt care l-a deranjat pe arbitrul meciului. Adolescenta a fost surprinsa de cerinta jucatorului…