- Angela Crețu, prima romanca ce preia conducerea companiei de cosmetice Avon, la nivel global Odata cu finalizarea oficiala a achiziției Avon de catre grupul brazilian Natura & Co, Angela Crețu devine CEO Avon la nivel global, fiind prima romanca in aceasta poziție din istoria companiei. Avon este…

- Fostul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc, arata ca CNAIR a reușit sa caștige un proces la Curtea Internaționala de Arbitraj impotriva unui antreprenor care nu-și respecta obligațiile. Cuc arata ca acesta este un precedent istoric și sfatuiește actualul Guvern sa studieze cu atenție aceasta…