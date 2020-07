BUCURESTI, 14 iul – Sputnik, Doina Crainic. Cetatenii trebuie sa ramana vigilenti in timpul calatoriilor in strainatate, a spus ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn. © AP Photo / Efrem LukatskyCOVID-19, situatie grava in Germania: Se reintroduce carantina localaEl si-a exprimat ingrijorarea in legatura cu imaginile care prezinta turisti germani in concediu petrecand in Mallorca si ignorand regulile de distantare fizica.

„Am inteles nerabdarea, dar acolo unde sunt petreceri, riscul de infectare este deosebit de mare (…). Amenintarea unui al doilea val este reala”, a avertizat Jens…