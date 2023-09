Stiri pe aceeasi tema

- Moscova cere Chișinaului sa nu politizeze interacțiunea in domeniul energetic. Declarația a fost facuta de purtatorul de cuvant al MID-ului de la Moscova, Maria Zaharova, drept reacție la publicarea de catre Ministerul Energiei R. Moldova a rezultatelor auditului datoriilor Moldovagaz fața de Gazprom,…

- Gazprom nu este de acord cu declarațiile Republicii Moldova privind datoria istorica pentru gaze "Gazprom" si-a exprimat dezacordul categoric in legatura cu declarațiile Republicii Moldova privind datoria istorica pentru gaze și intenționeaza sa-și apere drepturile, se afirma ingtr-un comunicat al…

- Gazprom nu recunoaște rezultatele auditului datorii istorice. Potrivit companiei ruse, „datoria este confirmata in documentele semnate in mod regulat”. Totodata, intr-un comunicat de presa Gazprom menționeaza ca va continua sa iși apere drepturile in toate modurile posibile.

- Ministrul Energiei, Victor Parlicov, susține o conferința de presa. Parlicov va prezenta rezultatele auditului datoriilor istorice ale Moldova-Gaz și acțiunile Guvernului pentru protejarea consumatorilor de gaz.

- Un audit efectuat de o firma internaționala a infirmat afirmația gigantului rus de gaze Gazprom ca Guvernul de la Chișinau ii datoreaza 800 de milioane de dolari. Declarația a fost facuta de președinta Maia Sandu, scrie Reuters, citat de tv8. Declarația oficiala cu privire la rezultatele auditului efectuat…

- In luna septembrie, prețul gazului procurat de catre S.A. Moldovagaz de la Gazprom va fi de 568,82 de dolari pentru mia de metri cubi, fața de 527,68 de dolari cat a fost in august, a anunțat astazi de directorul Moldovagaz, Vadim Ceban, transmite MOLDPRES. „Toata cantitatea de gaz procurata luna…

- Veteranilor din sectorul gazelor din Moldova va fi acordat ajutor in cadrul Fondului pentru sprijinul pensionarilor și lucratorilor din Sistemul energetic, care a inceput sa lucreze in mod activ anul acesta datorita angajaților SA Moldovagaz. Despre aceasta a anunțat președintele Consiliului de Administrație…

- In luna iulie, prețul de achiziție al gazelor naturale furnizate de Gazprom PJSC Republicii Moldova, ținind cont de puterea calorica, va fi de 550,60 USD pentru o mie de metri cubi. Despre acest lucru a anunțat Vadim Ceban, Președintele Consiliului de Administrație al Moldovagaz SA, menționind ca intregul…