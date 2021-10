Moldova participă la Expoziția Mondială din Dubai In perioada octombrie 2021 – martie 2022, Republica Moldova participa la Expoziția Mondiala din Dubai – Expo 2020 Dubai. Aceasta constituie o platforma unica de prezentare a celor 192 de țari participante, cu implicarea structurilor guvernamentale și de afaceri, iar doritorii vor putea vizita țarile date fara a trece frontierele. Expo 2020 Dubai este prima expoziție mondiala care are loc in reg Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova participa in perioada 1 octombrie 2021 – 31 martie 2022 la Expoziția Mondiala din Dubai. Pavilionul Republicii Moldova este dedicat brandului de țara – Pomul Vieții. Agenția de Investiții „Invest Moldova” - care este Ambasador al Brandului de Țara, a fost responsabila de zonele “Invest”și…

- Moldova e prezenta la evenimentul mondial din capitala Emiratelor Arabe Unite pentru a „demonstra istoria țarii, moștenirea bogata și potențialul de creație al poporului sau”, a declarat intr-un interviu pentru agenția WAM Victor Haruța, ambasadorul Republicii Moldova in EAU, cu ocazia deschiderii…

- Moldova e prezenta la evenimentul mondial din capitala Emiratelor Arabe Unite pentru a „demonstra istoria țarii, moștenirea bogata și potențialul de creație al poporului sau”, a declarat intr-un interviu pentru agenția WAM Victor Haruța, ambasadorul Republicii Moldova in EAU, cu ocazia deschiderii la…

- Republica Moldova participa in perioada 1 octombrie 2021 – 31 martie 2022 cu un pavilion național la Expoziția Mondiala de la Dubai, transmite Noi.md. La nivel internațional expoziția constituie o platforma unica de prezentare a celor 192 de țari participante intr-un singur spațiu cu implicarea sectoarelor…

- Expoziția Mondiala care se desfașoara anul acesta in Emiratele Arabe Unite, Expo 2020 Dubai, are 190 de participanți oficiali, țari și organizații internaționale, se desfașoara in perioada 1 octombrie 2021 – 31 martie 2022 și așteapta peste 25 milioane de vizitatori. In pavilionul Romaniei va fi prezenta…

