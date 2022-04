Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a promulgat legea care interzice folosirea simbolurilor atribuite agresiunii militare a Rusiei din Ucraina. Moscova a reacționat virulent și a proferat amenințari. Amenințarile au venit de la președintele comisiei privizorii a camerei superioare a Parlamentului…

- Oficialitati ruse au reactionat dur fata de interzicerea in Republica Moldova a unui simbol al invaziei Rusiei in Ucraina, dupa ce presedinta Maia Sandu a promulgat marti o lege in acest sens, potrivit DPA.Senatorul rus Aleksei Puskov, seful Comisiei provizorii a Consiliului Federatiei (camera superioara…

- Oficialitati ruse au reactionat vehement fata de interzicerea in Republica Moldova a unui simbol al invaziei Rusiei in Ucraina, relateaza miercuri dpa, dupa ce presedinta Maia Sandu a promulgat in urma cu o zi o lege in acest sens. Senatorul rus Aleksei Puskov, seful Comisiei provizorii a Consiliului…

- Liderul separatist al Transnistriei, Vadim Krasnoselski, s-a declarat iritat si dezgustat de indemnul presedintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Maia Sandu a indemnat ccetatenii republicii sa nu poarte „panglica Sfantului Gheorghe” la festivitatile din 9 mai consacrate victoriei din Al Doilea Razboi…

- La 9 mai, cand in Republica Moldova este marcata Ziua Victoriei asupra fascismului, amenda pentru purtarea panglicii Sfantului Gheorghe va fi aplicata deopotriva și pentru cetațenii simpli, și pentru organizatorii evenimentelor. Astfel de precizare vine din partea deputatului PAS Olesea Stamate, președintele…

- Parlamentul de la Chisinau a interzis folosirea simbolisticii de razboi a Rusiei – literele „Z" si „V" si panglica bicolora negru-portocalie, numita si panglica Sfantului Gheorghe. Opozitia socialista si comunista de la Chisinau spune ca decizia este una provocatoare, dezbina societatea si ingradeste…

- Uniforme noi, incalțaminte și medicamente esențiale au fost cadourile oferite de președintele Ceceniei, Ramzan Kadirov trupelor separatiste din Luhansk. Bunurile au fost oferite prin fundația Akhmat Kadyrov. „Este un cadou valoros pentru luptatori”, a spus Kadirov, pe contul sau de Telegram. Fundația…

- sursa foto: Ministerul rus al Apararii Presedintele rus Vladimir Putin a declanșat razboiul in Ucraina, sub pretextul apararii separatiștilor din Donbas. Populația pleaca masiv din țara, sunt cozi imense in Kiev, iar panica domina atmosfera din Ucraina. Președintele SUA, Joe Biden a anunțat noi sancțiuni,…