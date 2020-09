Stiri pe aceeasi tema

- „Planul de rezilienta este planul pe care il pregatim pentru a atrage fondurile europene negociate acum cateva saptamani. Guvernul lucreaza in prezent la identificarea proiectelor care vor fi incluse in acest program, iar in final speram ca toate proiectele sa fie eligibile. Eforturile Guvernului in…

- "Foarte multi se intreaba ce are Basescu? De ce pleaca de la o solutie politica atat de calduta cum este conditia de membru in Parlamentul European si vine la curatat orasul?Am ajuns la concluzia ca am acumulat atata experienta ca ar fi pacat sa nu-mi onorez mandatul pe care l-am castigat…

- Rectificarea bugetara, discutata la Cotroceni. Iohannis: ”Și Guvernul, și eu ne dorim sa marim alocațiile pentru copii, dar in acest moment banii nu exista” Cu cea mai mare gaura in bugetul țarii inregistrata in ultimii ani, Guvernul face calcule pentru sfarșitul de an. Premierul și ministrul…

- Reactia elevilor cu privire la masurile propuse pentru inceperea anului scolar Consiliul National al Elevilor, structura de reprezentare a tuturor elevilor din Romania, saluta decizia privind stabilirea modului in care vor avea loc cursurile, fie online, fie offline, ce a fost prezentata de catre presedintele…

- Romania a ajuns la aproape 1.400 de cazuri zilnice de noi infectari cu coronavirus din cauza politicienilor din PSD, este concluzia la care a ajuns președintele Klaus Iohannis, care a lansat atacuri fara precedent la adresa social-democraților. Predecesorul sau de la Palatul Cotroceni, Traian Basescu,…

- Liderul ALDE sustine ca atacurile presedintelui au ca scop sa-i determine pe social-democrati sa depuna o moțiune de cenzura, pentru ca guvernul lui Ludovic Orban sa pice a doua oara, iar PNL sa nu deconteze la alegerile parlamentare situația dezastruoasa in care se afla Romania. "Mi se pare…

- Klaus Iohannis a organizat, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa cu singurul scop de a acuza PSD de actuala situație epidemiologica din Romania. Pe langa PSD, Iohannis a criticat și UDMR, iar liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a descifrat cheia mesajului transmis de la Palat.Conform…

- Președintele Klaus Iohannis a adresat miercuri, la Palatul Cotroceni, un scurt mesaj pentru populație dupa ce s-au raportat in ultimele 24 de ore peste 1.000 de noi bolnavi de coronavirus, o premiera de la inceputul epidemiei. „Vestea proasta pe astazi este ca suntem in prima zi cu peste 1000 de persoane…