MOGOȘOAIA. Voluntari coordonați de Primărie pentru distribuirea alimentelor In Mogoșoaia a avut loc, zilele trecute, cea de-a doua acțiune de distribuire a pachetelor cu alimente destinate varstnicilor care locuiesc pe raza comunei. Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, nr. 496 ediția print ”Am livrat alimente de baza persoanelor care au peste 65 de ani, din dorința de a le sprijini in aceasta perioada grea. In prima etapa am apelat la o firma de curierat, pentru a evita orice speculații care ar fi putut aparea. Nu am dorit ca gestul nostru sa fie considerat unul electoral și am evitat folosirea personalului administrației. Din pacate, uneori, rezultatele nu sunt cele… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldeilfov.ro…

