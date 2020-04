Stiri pe aceeasi tema

- Cand linia dintre birou și casa devine din ce in ce mai neclara, iar avalanșa de știri negative te tulbura, o ora de relaxare la sfarșitul zilei poate parea un vis imposibil. Totuși, este mai vital ca niciodata, sa gestionezi stresul printr-o rutina de ingrijire și relaxare. Prin incorporarea elementelor…

- Amploarea masurilor referitoare la distantarea sociala a populatiei poate fi redusa prin cresterea rapida a resurselor sistemului sanitar, concluzioneaza un studiu publicat miercuri de Federatia "Solidaritatea Sanitara", sindicat al cadrelor medicale. In analiza semnata de presedintele…

- Sa fii singur sau in izolare sociala iți poate afecta starea de sanatate. Exista chiar și cercetari care arata ca izolarea sociala crește riscul de boli cardiovasculare, demența și depresie. Mai mult, unii cercetatori sunt de parere ca izolarea sociala poate sa creasca riscul apariției inflamațiilor.…

- Subiectul „COVID-19” a adus in casutele de e-mail ale utilizatorilor o serie de mesaje tematice - „oferte” de materiale de protectie, „campanii” in sprijinul gasirii de vaccin/tratament, „mesaje cu recomandari exclusive” de la organizatii de notorietate etc.

- Ocupatia principala a femeii a fost, in mare parte, activitatea casnica. Cu toate acestea, au existat destule femei care si-au dorit sa se impuna in aceasta lume, controlata in mare parte de barbati. Este surprinzator sa știm ce lucruri importante pe care le folosim zilnic au fost dezvoltate de femei…

- Te gandești sa pleci undeva de Valentine‘s Day cu partenerul tau de viața? Afla care sunt cele mai romantice locuri unde va puteți retrage pentru un week-end de vis. In fiecare an, pe 14 Februarie, romanticii din intreaga lume sarbatoresc dragostea. Foarte mulți oameni iși doresc sa petreaca aceasta…