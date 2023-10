Modificări majore pe piața muncii. Un sfert din angajați ar schimba imediat jobul Doua studii recente arata ca piața muncii in sectorul privat este dominata de insatisfacție profesionala, preponderent concentrata catre așteptarile salariale ale angajaților și nivelul de flexibilitate al angajatorilor cu privire la programul de lucru. Atat piața muncii la nivel global, cat și pe teritoriul țarii noastre, se afla la un moment de cotitura in ceea ce privește controlul pe care angajații il resimt asupra propriului parcurs profesional. Intr-un context in care 35% dintre angajați sunt inclinați sa paraseasca locul lor de munca actual in urmatoarele 12 luni, grupurile cele mai susceptibile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

