Potrivit comunicatului oficial, emisiunea „Bravo, ai stil!’ iși va amana pentru o perioada filmarile, in contextul pandemiei, urmand ca acestea sa fie reluate atunci cand condițiile o vor permite. Decizia a fost luata din nevoia de a proteja echipa emisiunii, concurentele și colaboratorii show-ului. Anunțul a fost facut și de Ilinca Vandici, prezentatoarea emisiunii, imediat dupa ediția de aseara „Bravo, ai stil! Celebrities”. „Toata echipa ramane acasa pana cand timpul iși va relua cursul obișnuit. Ne revedem in curand, la Kanal D!”, a declarat Ilinca Vandici. Show-ul nu se va mai regasi in grila…