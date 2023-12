Modificări importante: se schimbă dimensiunea bagajului de aeroport Modificari importante: se schimba dimensiunea bagajului de aeroportComisia Europeana le cere companiilor aeriene sa stabileasca dimensiunile standard ale bagajelor. Oficialii de la Bruxelles spun ca standardizarea e necesara pentru a elimina taxele ascunse si confuziile calatorilor. La inceputul acestui an, Parlamentul European a solicitat standardizarea bagajele de mana. Acelasi lucru il cere acum si Comisia Europeana. "Sa cada de acord, in functie de tipul de avion, care ar trebui sa fie dimensiunile standard. Daca acest lucru nu se intampla atunci Comisia isi rezerva dreptul de a interveni… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un fost europarlamentar PSD vrea ca, de anul viitor, sa revina in fotoliile de la Bruxelles și Strasbourg, fapt pentru care a inceput lobby-ul la unii lideri ai social-democraților. Fostul europarlamentar PSD din mandatul 2014-1019, Claudia Țapardel, vrea sa revina anul viitor in Parlamentul European…

- Marcel Ciolacu merge pe repede-inainte cu Legea pensiilor 2024. A trecut marți de Senat, cu 85 de voturi „voturi”, 6 „contra” și 19 abțineri. Nici un amendament al opoziției nu a fost introdus in lege. Legea a primit aviz pozitiv Legea a primit aviz pozitiv in comisii fara vreun impact bugetar scris,…

- Primaria municipiului Alba Iulia schimba criteriile de zonare a strazilor și terenurilor, in funcție de care se calculeaza impozitele și taxele. Ce MODIFICARI se vor face Primaria municipiului Alba Iulia schimba criteriile de zonare a strazilor și terenurilor, in funcție de care se calculeaza impozitele…

- Europarlamentarul Cristian Terheș s-a intalnit la Parlamentul European cu Daniela Morari, ambasadoarea Republicii Moldova pe langa UE, pentru a discuta atat despre alegerile locale din țara și traseul integrarii europene a Republicii Moldova, cat și despre alte subiecte de interes comun.Intalnirea…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, la Bruxelles, in contextul in care și premierul Marcel Ciolacu se afla in vizita acolo, ca va avea o discuție cu președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, avand in vedere ajutorul pe care Romania l-a acordat Ucrainei.„Da, vom avea o intalnire in…

- Conform sursei citate, dupa discuțiile din weekend dintre premierul Marcel Ciolacu și ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, va mai avea loc o discuție, saptamana viitoare, si in cadrul coalitiei de guvernare. Proiectul de reformare a sistemului de pensii publice este jalon important in PNRR, iar…

- Noile modificari la legea pensiilor speciale au trecut azi pe repede inainte de prima Comisie Parlamentara. Noua versiune, dupa criticile Curții Constituționale, este mult mai blanda cu magistrații și nu numai. Impozitarea specialilor crește la 20%. Dar judecatorii și procurorii vor avea pensiile calculate…

- O delegație a Organizației Tinerilor Liberali nemțeni, condusa de Vlad Țapu-Nazare, președintele TNL Neamț, s-a aflat timp de trei zile la Bruxelles. Cei 25 de tineri liberali nemțeni au raspuns astfel invitației europarlamentarului liberal Siegfrid Mureșan, și au avut mai multe intalniri oficiale,…