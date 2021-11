WhatsApp a anuntat ca va aduce modificari politicilor de intimitate. Asta dupa ce compania a fost amendata in Europa cu 225 de milioane de euro, pentru incalcarea normelor GDPR. Subdivizia Meta a anuntat deja ca face apel impotriva deciziei, insa, in acelasi timp, va rescrie cel putin o parte a politicilor de intimitate, pentru a evita viitoare alte litigii. WhatsApp spune ca modificarile pe care le face nu reprezinta decat detalierea operatiunilor existente si ca acestea nu aduc niciun fel de schimbari in modul in care sunt gestionate datele sau a felului in care utilizatorii folosesc aplicatia.…