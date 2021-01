Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de aleșdeni s-au aratat nemulțumiți de traseul viitoarei centuri ocolitoare a orașului. Participanții s-au urcat in mașini, s-au inșirat in coloana și au traversat strazile orașului in timp ce claxonau.

- Satul Lapușna a ramas fara edificiul Primariei, dupa ce ar fi fost cumparat de catre un om de afaceri care este și consilier, Boris Baraș. Angajații, in frunte cu primarul localitații au fost evacuați ieri din edificiu. Edilul spune ca de cateva luni sunt presați sa paraseasca edificiul și solicita…

- Locuitorii orașului Targu Ocna sunt invitați de autoritatea locala sa raspunda unui chestionar legat de strategia de dezvoltare a localitații. Primaria a lansat la inceputul acestei saptamani, in acest sens, Chestionarul „Strategia 2021 – 2027: Restart pentru viitorul orașului Targu Ocna!” prin care…

- Primaria orașului Campulung Muscel iși restrange activitațile dupa ce in interiorul instituției au aparut mai multe cazuri de infectare cu virusul SARS CoV-2. Specialiștii DSP au inceput o ancheta, iar...

- Primaria orasului Murfatlar organizeaza concurs pentru ocuparea a trei posture de muncitori necalificati in cadrul UAT ulu.Cele trei posture de muncitor necalificat sunt pe o perioada nedeterminata, unde nivelul studiilor sunt gimnaziale si nu necesita vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii…

- ZOR DE… SARBATORI! Primaria municipiului Sibiu aduce, pare-se, sarbatorile Craciunului mai aproape. (Și nu e caz unic, deoarece, se intimpla cam la fel și la Craiova, Tg. Jiu și Ploiești!) Și asta se poate vede acu ochiul liber, dupa cum au inceputdiverse utilaje montarea beculetelor și a ornamentelor…

- Moștenitorii familiei Sturdza au decis sa cheme in judecata Guvernul Romaniei, la Iași. Alexandru și Șerban Sturdza au dat in judecata și Primaria comunei Țibanești. Scandalul de la Țibanești ține de peste doua decenii, de cand moștenitorii celebrei familii boierești au cerut retrocedarea bunurilor…

- Ziarul Unirea 110 cazuri active in Ocna Mureș! APEL la respectarea masurilor de combatere a bolii, lansat de Primaria orașului Intr-o postare publicata pe pagina Primariei Ocna Mureș, pe o rețea de socializare, Silviu Vințeler, primarul orașului, a dorit sa atraga atenția cetațenilor localitații in…