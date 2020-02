Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua meciuri se vor desfasura în perioada 15-19 aprilie, tricolorii urmând sa dispute primul meci pe teren propriu. Formația bosniaca a fost prezenta la Campionatul European din acest an și a facut o figura frumoasa într-o grupa extrem de dificila cu Franța, Norvegia și Portugalia.…

- Selectionata masculina de handbal a Frantei a fost eliminata la Campionatul European -, din Suedia, Austria si Norvegia, dupa prima faza a grupelor, in urma esecului suferit duminica in fata Norvegiei, cu 26-28, la Trondheim. Franta, care venea dupa patru clasari consecutive pe podium la competitiile…

- Cele doua echipe au fost in aceeași grupa, in preliminarii, cu Romania, și i-au lasat pe ”tricolori” acasa. TV DigiSport, TV Telekom Sport și LookPlus vor transmite meciuri de la Campionatul European 2020 In ziua a doua a Campionatului European masculin, care se disputa in premiera in trei țari, Austria,…

- Campionatul European de handbal masculin debuteaza joi, in premiera cu 24 de echipe la start, primele meciuri fiind programate la Graz si Trondheim, in grupele A si C. Turneul final din 2020 nu a fost atins nici de aceasta data de Romania, care a participat ultima data in competitie in 1996, potrivit…

- HC Dobrogea Sud Constanta are patru jucatori convocati la echipa nationala de seniori a Romaniei care pregateste campania de calificare la Campionatul Mondial din 2021.Selectionerul Romaniei, Rares Fortuneanu, a sunat adunarea, iar tricolorii s au reunit la Bucuresti, printre ei aflandu se si reprezentantii…

- Romania a terminat pe locul 12 Campionatul Mondial de Handbal, iar in martie va participa la turneul preolimpic pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. Azi s-a jucat finala mica a Campionatului Mondial, Norvegia - Rusia 28-33, și s-a stabilit grupa Romaniei la turneul din martie. …

- Franța, campioana mondiala și europeana, invinsa de Danemarca, nu prinde primele 12 locuri! Olanda a revenit cu Norvegia de la -4. Rusia și Spania, singurele echipe cu punctaj maxim in grupa. GSP e singura redacție din Romania care a trimis o echipa de jurnaliști la Campionatul Mondial de handbal feminin…

- HC Dobrogea Sud si Politehnica Timisoara s au intalnit astazi la Constanta, in etapa a noua a Ligii Nationale de handbal masculin, iar victoria le a apartinut gazdelor, scor 29 22, dupa ce oaspetii au condus la pauza cu 13 12.Pentru HC Dobrogea Sud au marcat Irakli Chikovani 7 goluri 4 de la 7 m , Ionut…