Mai multe inregistrari video aparute joi și vineri pe rețelele de socializare arata cum decurge mobilizarea parțiala in Rusia: barbați beți au inceput sa se ia la bataie, preoții binecuvanteaza noii recruți, in timp ce un cercetator este ingrijorat de epurarea etnica a unor regiuni. O serie de inregistrari au fost distribuite de jurnalistul bielorus Tadeusz Gicza, acesta fiind și cercetator la Centrul de Analiza Politica Europeana, un institut non-profit dedicat studiului Europei Centrale și de Est. Acesta noteaza ironic ca Orientul Indepartat Rus a raportat deja primele victime in randul barbaților…