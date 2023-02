Mobilizarea generală și legea marţială, extinse în Ucraina pentru încă 90 de zile Legea martiala din Ucraina, impusa din cauza invaziei ruse, a fost extinsa de Parlamentul de la Kiev pentru alte 90 de zile, informeaza dpa. Potrivit mass-media ucrainene, 348 de parlamentari au votat marti in favoarea celei de-a cincea extinderi, mult peste cele 226 de voturi necesare. Totodata, a fost extinsa si mobilizarea generala. Aceasta inseamna […] The post Mobilizarea generala și legea martiala, extinse in Ucraina pentru inca 90 de zile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

