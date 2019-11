Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute, Timisoara a fost pusa din nou pe harta bascaliei din Romania, dupa ce o angajata a Teatrului German ar fi cerut adresa de mail a lui Moliere. Povestea a fost facuta publica de timisoreanul Ion Ardeal Ieremia, secretar de stat in Ministerul Culturii. Tinta este de fapt primarul Nicolae…

- Incepand de astazi, polițiștii Direcției de Ordine Publica – Serviciul Protecția Fondului Forestier și Piscicol desfașoara, timp de 5 zile, o acțiune, pe raza județului Bistrița-Nasaud, pentru prevenirea și combaterea taierilor ilegale de arbori din fondul forestier național. De asemenea, polițiștii…

- La doar 15 ani, un tanar a fost prins furand dintr-un magazin aflat in zona Dambovița din Timișoara. Agenții de paza l-au depistat atunci cand minorul incerca sa treaca de casa de marcat cu produsele pe care le-a sustras. Adolescentul a intrat in magazinul de pe strada Lacului miercuri, 16 septembrie,…

- Un tanar a murit si alti doi barbati au fost raniti grav, duminica dimineata, in apropierea localitatii Voinesti din judetul Dambovita. Masina in care se aflau a lovit un cal lasat liber pe strada, iar apoi s-a rastrunat, potrivit Mediafax.

- O fata in varsta de 10 ani din Popesti Leordeni, judetul Ilfov, a disparut fara urma. Copila este cautata de marți de politisti, criminalisti si jandarmi, dupa ce parintii sai au anuntat ca a plecat de acasa in jurul orei 11.00 si nu s-a mai intors. „Polițiștii din Popești Leordeni, sprijiniți de polițiștii…

- Bogdan Chirieac s-a aflat in direct la Romania TV in emisiunea lui Lili Ruse și a reacționat dupa ce aceasta a susținut ca nu este de acord de modul cum au acționat autoritațile și a precizat ca spera ca va urma o ”ancheta serioasa” dupa ce polițiștii au ratat prinderea pedofilului olandez care a…

- Un scandal de proporții a avut loc azi, in mijlocul zilei, in plina strada, la Perșinari, in județul Dambovița. Scandalul a pornit de la un conflict intre doi tineri, unul de 17 ani, celalalt de 20, la un bar din localitate, a notat targovistenews.ro. Imediat, rudele celor doi s-au dus in strada sa-și…

- Sute de timișoreni au ieșit, luni seara, in strada, dupa ce au ramas fara curent electric aproape 30 de ore. Oamenii s-au oprit pe o trecere de pietoni și au blocat circulația, acuzand operatorul de electricitate ca nu se implica suficient pentru remedierea defecțiunii.