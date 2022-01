“Moartea unui indragit prezentator TV. Doliu in presa”, a fost titlul pus pe ecran de un post de stiri. In acelasi timp, pe ecran erau fotografia lui George Simion, dar si a realizatorului TV Dan Negru. Burtiera era doar una dintre multele care curgeau pe ecran, la pranz, la inceput de Nou An, pe Romania TV. Unele cu Dan Negru: “Dan Negru – Revelionul Romania TV a fost cel mai performant” (realizatorul TV a scris ca “Anul asta cel mai performant revelion cost-rezultat a fost, probabil, Romania TV, dupa cum cel mai scump a fost ProTv”) Burtiera TV nu detalia despre ce prezentator este vorba. Doar…