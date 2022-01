Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Israel au anunțat oficial, in prima zi a noului an, apariția primului caz din lume de infectare simultana a unei persoane cu ambele virusuri - SARS-CoV-2 și cel gripal. Dubla infecție, denumita "Flurona" a fost descoperita la o femeie nevaccinata, care a nascut recent. Pe 2 ianuarie…

- Un accident rutier s-a produs in localitatea Lechința, Bistrița Nasaud. In incident au fost implicate un autocar cu 30 de persoane și o autocisterna cu incarcatura de combustibil. 15 persoane au fost ranite, dintre care 13 au prezentat leziuni minore, iar doua sunt in stare grava. Un barbat a intrat…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea prin care se interzice institutiilor publice si organelor de specialitate ale administratiei publice centrale sa solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, in vederea solutionarii cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii…

- Ziua europeana de lupta impotriva traficului de persoane, celebrata in fiecare an in luna octombrie, marcheaza dorinta expresa a Uniunii Europene de a se implica in totalitate in lupta cu ceea ce semnifica in acest moment „sclavia moderna”, susține deputatul PSD Elena Dinu intr-un comunicat remis…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, considera ca Romania nu are o finantare suficienta pentru lupta impotriva traficului de persoane, atragand atentia ca este necesara "o intreaga miscare sociala" impotriva acestui flagel. Ea a transmis acest mesaj la cea de-a VII-a editie a Conferintei "Impreuna…

- Ploile torentiale care s-au abatut vineri asupra Abidjan, capitala economica a Coastei de Fildes, au provocat moartea a cel putin patru persoane, iar doi copii au fost dati disparuti dupa ce au fost luati de ape, relateaza AFP care citeaza surse din cadrul departamentului de pompieri. "Am…

- Procurorii DIICOT au descins, marți, la mai multe adrese din Timișoara și Arad, la care ar fi locuit mai mulți oameni implicați in operațiunea de harțuire și urmarire pusa la cale de un cetațean austriac, parasit de iubita. Atat barbatul, cat și alți 2 suspecți, au fost duși la audieri, potrivit unui…