Stiri pe aceeasi tema

- Decesul fulgerator al unei tinere de 30 de ani, inginer de profesie, in urma efectuarii unei operatii de rutina de sept nazal, a intors pe dos viata unei familii oneste din Cluj. Tatal pacientei, Valerian Raileanu, de departe cel mai afectat, nu-si poate gasi linistea sufleteasca nici acum, dupa mai…

- Scriitorul si cineastul francez Claude Lanzmann, regizorul documentarului "Shoah", a murit joi in resedinta lui din Paris la varsta de 92 de ani, au anuntat reprezentantii editurii Gallimard, citati de AFP. "Claude Lanzmann a murit in aceasta dimineata in domiciliul sau. Era foarte slabit de cateva…

- Joe Jackson, patriarhul familiei Jackson acuzat de cruzime si abuzuri, a murit la virsta de 89 de ani din cauza unui cancer la pancreas. Joe Jackson, tatal a 11 copii, inclusiv a starurilor pop Michael Jackson si Janet Jackson, a murit intr-un spital din Las Vegas, unde era internat de mai multe saptamini…

- Cel mai mare poet al Romaniei, Mihai Eminescu, pe numele sau adevarat Mihail Eminovici, a incetat din viata la data de 15 iunie 1889, foarte tanar, la doar 39 de ani. Decesul s-a produs in Casa de sanatate a medicului sutu din Bucuresti, Eminescu fiind inmormantat apoi la Cimitirul Bellu. Dupa 129 de…

- A renuntat la barba, dar nu si la doliu! Nelu Ploiesteanu si-a ingropat luna trecuta unicul fiul, in varsta de 32 de ani, si incearca sa-si mai clateasca gandurile reluandu-si activitatile. Fotoreporterii Click! l-au surprins pe artist intr-un local destinat jocurilor electronice, dupa ce a fost intai…

- Jean Constantin a murit pe 26 mai 2010, la varsta de 82 de ani. Medicii legisti au sustinut ca artistul, care avea probleme serioase cu inima, suferise un infarct.In 2010, cu aproximativ doua luni inainte ca inima obosita a lui Jean Constantin sa inceteze sa mai bata, Benone Sinulescu l a insotit pe…

- Renumitul comentator sportiv, Cristian Topescu a fost cel care deschis orizonturile pentru milioane de tineri. Cristian Topescu, vocea generatiei de aur a comentat cele mai importante momente ale sportului romanesc de la fentele lui Dobrin si Hagi pana la memorabilul zece al Nadiei.