- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata, cu putin timp inainte de ora 8, pe varianta de ocolire a municipiului Caransebes. In coliziune... The post Accident grav produs in aceasta dimineața, pe DN6. Un barbat se zbate intre viața și moarte appeared first on Renasterea banateana .

- ”Guvernantii nostri se joaca de-a Dumnezeu! Doar asa se poate explica usurinta si seninatatea pe care o afiseaza atunci cand golesc spitalele de bolnavi cronic sau, mai rau, inghesuie in spitale bolnavi de coronavirus cu bolnavi cu alte afectiuni. Fac asta desi chiar ei ne spun ca rata de mortalitate…

- Isteria cauzata de epidemia de coronavirus pune stapanire pe sistemul medical de sanatate din Romania. Oamenii mor cu zile așteptand sa le vina randul sa poata fi internați pentru o intervenție chirurgicala, in condițiile in care majoritatea spitalelor de stat au devenit unitați COVID-19. Ioana,…

- La Arad, la Spitalul Municipal, doamna Emilia s-a stins sub ochii colegelor de salon. Avea doar 53 de ani, diabet și probleme la inima. Femeia a fost infectata cu Covid-19, dar rezultatele testului i-au venit in ziua in care a murit. Cu o noapte inainte, a tușit sange. Se simțea rau, insa niciun medic…

- Omor cu sange rece la Balți. Un barbat in varsta de 57 de ani a fost gasit mort, intr-o balta de sange, in propria casa de catre vecinul sau.Cel din urma a alertat oamenii legii, astazi dimineata, in jurul orei 9.20.

- Trupul neinsuflețit al unui barbat a fost gasit zacand la podea in propriul apartament. Descoperirea macabra a avut loc in aceasta dupa-amiaza, intr-un apartament din orașul Soroca. Potrivit poliției locale, victima s-a dovedit a fi un barbat in varsta de 52 de ani. pe suprafața cadavrului, medicii-legiști…

- Agresorul se afla sub influenta alcoolului si nu a avut nevoie de prea mai multe motive pentru a sari cu un briceag la doi consateni, pe care i-a lovit pana cand acestia s-au prabusit in stare de inconstienta la pamant.

