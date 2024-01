Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista rusa Zoia Konovalova a murit la Krasnodar, la varsta de 48 de ani. Ultimul ei loc de munca a fost Compania de stat de televiziune și radiodifuziune Kuban, al carei canal de Telegram a anunțat ca femeia a murit otravita, scrie publicația rusa Kuban 24.

- Cadavrul Zoiei Konovalova, redactor-șef al Companiei de radio și televiziune de stat Kuban, a fost descoperit in casa ei din Krasnodar, pe 5 ianuarie. Cauza preliminara a morții este otravirea, transmite Uniunea Jurnalistilor din Kuban pe canalul sau Telegram, citata de Kommersant.Comisia de ancheta…

- Agentia de presa TASS a citat un oficial neidentificat al fortelor de aplicare a legii care a afirmat ca Evgheni Fomicev a fost interogat si acuzat de frauda pe scara larga, care presupune o pedeapsa de inchisoare de pana la 10 ani si o amenda de un milion de ruble (10.972 de dolari). TASS a declarat…

- Anchetatorii ruși anunța ca directorul adjunct al agentiei spatiale ruse Roscomos a fost reținut, fiind suspectat intr-un dosar de frauda. Oleg Frolov și doi complici sunt acuzați de deturnarea a peste 4,5 milioane de dolari. Comitetul rus de Investigații a transmis ca cei trei au furat fonduri destinate…

- Capitala Ucrainei, Kiev, a fost din nou ținta unui atac aerian cu drone, in urma caruia un bloc turn a fost lovit. Autoritațile locale au raportat „flacari la etajele superioare”, in timp ce explozii puternice s-au auzit in tot orașul. Pe front, trupele ruse continua ofensiva in mai multe direcții,…

- O fata de 14 ani a impușcat mortal un coleg și a ranit alți cinci copii, joi, inainte de a se sinucide intr-o școala din orașul rus Bryansk. „Conform datelor investigației preliminare, o fata de 14 ani a adus la școala o pușca cu care a tras in colegii sai de clasa”, a declarat Comitetul de Investigații…

- Opozantul puterii din Rusia, Aleksei Navalnii, a anuntat vineri ca Moscova isi intensifica represiunea impotriva tuturor vocilor disidente pe masura ce se apropie alegerile prezidentiale, unde cel mai probabil Vladimir Putin va candida din nou, relateaza Reuters, potrivit News.ro.Navalnii a declarat…

- Inca o moarte ciudata in Rusia: fost greu din sistemul de justiție, gasit decedat intr-o celulaFostul șef al departamentului de securitate interna al Comitetului de Investigații al Federației Ruse, Mikhail Maksimenko, condamnat pentru luare mita, a fost gasit mort in inchisoare, relateaza TASS citand…