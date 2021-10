Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Româna de Fotbal a anuntat, luni, ca partida FC Voluntari vs FCSB din optimile de finala ale Cupei României nu va mai avea loc, echipa bucureșteana urmând sa fie eliminata din competiție "la masa verde".Decizia a venit ca urmare a problemelor medicale (accidentari…

- Echipa de fotbal FCSB nu se va prezenta la meciul cu FC Voluntari, programat, miercuri, de la ora 21:00, in optimile de finala ale Cupei Romaniei, ca urmare a numarului mare de jucatori infectati cu Covid-19 si accidentati, au declarat, luni, pentru AGERPRES, surse din cadrul gruparii bucurestene.In…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a oferit mai multe detalii despre neprezentarea roș-albaștrilor la meciul cu FC Voluntari din Cupa Romaniei # Oficialul vicecampioanei susține ca ar fi putut disputa duelul contra ilfovenilor cel mai devreme joi, adica o zi mai tarziu decat prevedea programarea…

- Mihai Stoica (56 de ani), managerul general de la FCSB, anunța ca focarul de COVID-19 de la prima echipa s-a extins la „satelit” și ca FCSB nu va putea juca in Cupa Romaniei, miercuri, cu FC Voluntari. FCSB a solicitat astazi amanarea meciului cu Farul din Liga 1, programat inițial duminica, 24 octombrie.…

- Managerul general al FCSB, Mihai Stoica, a declarat, sambata seara, dupa meciul cu CS Mioveni, scor 3-0, ca jucatorii echipei bucurestene vor face noi teste covid-19 duminica si ca spera sa nu apara alte cazuri de infectare. El a mentionat ca este de parere ca este mai periculos un om vaccinat care…

- Din cauza accidentarilor si a cazurilor de COVID-19 in lot, FCSB a avut doar doi jucatori pe banca de rezerve la meciul cu CS Mioveni: pe Stefan Tarnovanu si Alexandru Marian Musi. Managerul general al FCSB, Mihai Stoica, a declarat ca jucatorii vicecampioanei vor face noi teste COVID-19 duminica si…

- FC U Craiova 1948 s-a calificat in optimile Cupei Romaniei, dupa ce a invins, marti, cu scorul de 1-0, echipa Petrolul, in 16-imile competiției. In minutul 16, jucatorul oaspeților, Ondaan, a șutat de la distanța la poarta lui Avram, dar mingea a trecut pe langa poarta. Unicul gol al meciului a fost…

- Dinamo i-a reziliat contractul antrenorului Dario Bonetti (60 de ani). Tehnicianul a confirmat desparțirea, pe Facebook. Dupa opt etape disputate, Dinamo ocupa locul 14, cu 6 puncte. ”Salutari, tuturor. Am ajuns aici cu mainile goale pentru a ține echipa in viața. Acum, odata ce calvarul s-a incheiat,…