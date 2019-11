Stiri pe aceeasi tema

- Spania - Romania s-a terminat 5-0, iar carcotasii au lansat deja mai multe bancuri. Spania - Romania 5-0. "tricolorii", umiliti la Madrid Unul dintre cele mai reusite este urmatorul: Sotia lui Cosmin Contra, marti dimineata, catre sotul ei: - Cosmin, trezeste-te, ca e…

- SPANIA - ROMANIA ONLINE STREAM LIVE VIDEO Selectionerul nationalei de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a efectuat cinci schimbari in formula de start fata de partida cu Suedia pentru meciul cu echipa Spaniei,...

- Ianis Hagi (21 de ani) face parte din lotul convocat de catre Cosmin Contra pentru „dubla” cu Suedia și Spania, dar situația de la Genk nu este tocmai roz. Antrenorul se bazeaza tot mai puțin pe mijlocașul roman, care a evoluat doar 27 de minute in ultimele 5 meciuri. Romania - Suedia se joaca astazi,…

- Selecționerul Romaniei U21, Mirel Radoi, nu considera ca e potrivit pentru a ajunge la naționala mare a Romaniei și susține ca tehnicianul lui Jiangsu Suning, Cosmin Olaroiu, ar fi potrivit pentru acest post, anunța MEDIAFAX.Citește și: Viorica Dancila: Pot sa fac lucruri bune pentru oameni…

- Ianis Hagi a revenit în țara, pentru a se alatura lotului de "tricolori" convocat de selecționerul Cosmin Contra pentru ultima "dubla" pe care urmeaza sa o susțina echipa naționala a României în fața Suediei și Spaniei, din campania de calificare la Europeanul din…

- ROMANIA - SPANIA / Ion Craciunescu l-a criticat pe selecționerul Cosmin Contra pentru ca a ales sa trimita in teren in meciul cu Spania doar doi jucatori din generația U21 care a ajuns pana in semifinalele EURO 2019. „Daca tot vorbim de curaj, ma așteptam sa incepem cu curaj. Toata lumea a zis ca avem…

- Cristian Sapunaru (Denizlispor) a fost dezamagit de faptul ca selecționerul Romaniei, Cosmin Contra, nu l-a convocat la echipa și nu i-a oferit vreo explicație pentru hotararea luata. "In niciun caz nu ma gandeam sa renunț la echipa naționala inainte de aceste meciuri (n.r. meciurile cu Spania…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a declarat, luni, ca finantatorul FCSB, Gigi Becali, nu e antrenor la prima reprezentativa pentru a-si da cu parerea despre selectie si a precizat ca jucatorii de la gruparea ros-albastra daca nu au