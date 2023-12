Mituri și adevăruri despre consumul de proteine în culturism (P) Daca ești pasionat de culturism și vrei sa iți optimizezi dieta pentru a obține rezultatele dorite, cu siguranța ai auzit multe pareri contradictorii despre consumul de proteine. In acest articol, vom explora unele dintre cele mai raspandite mituri și adevaruri legate de acest subiect. Vom aborda subiecte precum sursele cele mai bune de proteine, impactul lor asupra masei musculare și multe altele. Citeste articolul mai departe pe botosaneanul.ro…

Sursa articol si foto: botosaneanul.ro

