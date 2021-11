Mituri populare despre parodontoza Daca suntem sinceri, majoritatea dintre noi am recunoaste ca medicul dentist ne-a sugerat sa folosim mai des ata dentara. Folosirea atei dentare este considerata o sarcina atat de obositoare, incat doar 15% dintre romani raporteaza ca fac asta in fiecare zi. De stiut, insa, ca periajul dentar nu iti poate curata fiecare parte a dintilor – aproximativ 40% din suprafata fiecarui dinte este accesibila doar cu ata dentara – asadar folosirea atei dentare este vitala pentru prevenirea bolii parodontale. Boala parodontala, denumita popular parodontoza, este o infectie a gingiilor cauzata de bacterii;… Citeste articolul mai departe pe presaonline.info…

Sursa articol si foto: presaonline.info

Stiri pe aceeasi tema

- Mitul potrivit caruia trecerea prin infectia cu SARS-CoV-2 nu ar asigura ulterior imunitate a fost risipit de ultimele studii. Aceleasi studii au lamurit si care e nivelul de protectie dat de vaccinare comparativ cu imunizarea naturala, obtinuta in urma trecerii prin boala. Intrebarea care a stat pe…

- Mai multi medici rezidenti din Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului „Victor Babes” din Timisoara au facut o postare pe pagina de Facebook prin care explica patru mituri legate de vaccinarea anti-COVID. De asemenea, acestia au postat si decizia lor de a merge din casa in casa pentru a le explica…

- „Am creat conceptul Smile Design din pasiune pentru zambete și din dorința de a oferi pacienților noștri nu doar un tratament la medicul stomatolog, ci o calatorie placuta spre zambetul mult visat.” – Dr. Ayman Abboud Forma, culoarea, alinierea dinților. Sunt toate aspecte de care depinde un zambet…

- „Simpla trecere prin boala fara dublarea de vaccin nu ofera o garantie in acest sens. Pacienti care au trecut prin boala pot face un al doilea episod in lipsa unui vaccin poate chiar mai sever, nu putem sa garantam niciodata ca va fi o forma mai putin severa chiar si acesta al doilea episod care apare…

- Noile restricții valabile de luni, in Romania au valabilitate de minim o luna. Unde nu mai sunt luate in considerare testele. Revine carantina de noapte, in toata Romania! Masura intra in vigoare de luni, si se va aplica timp de o luna. Autoritatile au anuntat ca doar cei imunizati anti-Covid, sau cei…

- Fie ca vorbim despre pacanele online sau sloturi mecanice, in jurul ambelor s-au creat de-a lungul timpului o serie de mituri și superstiții celebre in care unii jucatori aleg sa creada și astazi. De la plasatul mizelor la același slot mecanic... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Cei mai mulți dintre noi folosim concediul de vara ca pe un prilej de reconectare cu sine și, in aceeași masura, de redescoperire. Avem parte de un ragaz care ne permite sa ne reinventam și, deși uneori poate fi vorba de o noua coafura, alteori poate fi despre un nou...zambet.Pentru ca in…

- De la protecția dinților și a lucrarilor dentare, la menținerea acestora in poziția corecta dupa terminarea unui tratament ortodontic și indepartarea aparatului dentar, gutierele au, in funcție de tipul lor, o serie de beneficii. Iata cateva dintre acestea și de ce ar fi indicat sa discuți cu medicul…