Mitropolitul Olteniei, Irineu, care îi blestemă pe călugării de la Mănăstirea Frăsinei, este… avocatul Ion Popa din Baroul Olt Scandalul declanșat de Mitropolia Olteniei prin care a interzis monahilor de la manastirea Frasinei sa participe la slujbele de la biserica din apropiere a scos in evidența și un aspect inedit despre Mitropolitul Irineu. Avocatul Ion Popa de ieri, Mitropolitul Irineu de azi In documentul intitulat „Document de Legamant cu Blestem” și semnat de Mitropolitul Olteniei, Irineu, si de staretul Manastirii Frasinei din judetul Valcea, facut public pe 10 ianuarie 2023, se precizeaza ca slujbele au fost interzise intr-o biserica din apropierea manastirii, lacas de cult care ar fi fost ridicat pe un loc… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

