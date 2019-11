Stiri pe aceeasi tema

- Președintele unei secții de votare din orașul Braila a fost trimis acasa deoarece duminica dimineața era beat. El a fost inlocuit, iar procesul electoral nu a fost perturbat.Mai multe persoane au reclamat faptul ca președintele secției nr. 82 din cadrul Liceului „Anghel Saligny” mirosea a…

- Presedintele in functie Traian Basescu a sustinut luni o conferinta de presa la Palatul Cotroceni, la care au fost invitati reprezentanti au presei locale. Basescu a vorbit despre reusitele sale din primul mandat, dar si despre greselile pe care le-a...

- Președintele PSD Brașov, senatorul Marius Dunca, afirma ca Ludovic Orban propune un program de guvernare al austeritații care va trimite Romania inapoi in anul 2010, cand Traian Basescu și PDL au taiat veniturile romanilor și au crescut taxele pentru firme și cetațeni. Dunca critica formula executivului…

- Presedintele PRO Romania, fostul premier Victor Ponta, a afirmat luni, in contextul discutiilor despre functia de comisar european din partea Romaniei, ca, acum cinci ani, desi, initial, seful statului de la acea vreme Traian Basescu si liderii Opozitiei l-au criticat pentru propunere, au revenit…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, sambata, la Alba Iulia, ca partidul vrea sa obțina rezultate mai bune in județul Cluj și ca noul președinte interimar al organizației, Liviu Alexa, nu trebuie judecat inainte.Președintele PSD, Viorica Dancila, a spus, sambata, la Alba Iulia, raspunzand…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirmat sambata, la Adunarea Regionala a organizatiilor PNL Sud-Vest Oltenia, ca sub o guvernare liberala de patru ani va fi finalizat drumul expres Sibiu-Pitesti si tronsonul de autostrada Calafat-Lugoj.Citește și: Curtea de Apel a luat decizia- Traian Basescu…

- Presedintele american, Donald Trump, s-a declarat "surprins" vineri de imaginile cu Justin Trudeau in tinerete cu fata vopsita in negru, care l-au pus pe premierul canadian intr-o situatie stanjenitoare si l-au facut sa isi ceara scuze in plina campanie electorala, relateaza AFP."Sunt surprins",…

- „Mai, Adriane, ce blestem o fi pe poporul asta de a ajuns pana la urma sa aleaga intre doi fosti comunisti?“. Este celebra replica a lui Traian Basescu adresata lui Adrian Nastase la finalul ultimei confruntari televizate de dinanitea turul doi al alegerilor prezidențiale din 2004. Poporul, blestemat…