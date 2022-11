Mitică Dragomir l-a agresat fizic pe Marian Ceaușescu: “Mi-a spart ochiul!” (VIDEO) Mitica Dragomir l-a agresat fizic pe activistul Marian Ceaușescu, chiar in fața studioului de televiziune B1 TV. A pus mana pe stingator, iar apoi a sarit la bataie. Ulterior șoferul lui Mitica Dragomir l-a agresat și el pe activist, iar acesta a necesitat ingrijiri medicale. Scenele revoltatoare s-au petrecut in urma cu puțin timp pe Calea Victoriei, in fața postului de televiziune B1 TV. Iniția fostul președinte al LPF a incercat sa foloseasca o ieșire prin spate, pentru a scapa sa apara pe live-ul lui Marian Ceaușescu. Dupa ce Mitica Dragomir a ieșit din sediul B1 TV, a sarit la bataie și l-a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

