Mită la Ministerul Transporturilor. Directorul Direcției Economice a fost reținut de DNA Un oficial al Ministerului Transporturilor, directorul Direcției Economice, Petre Neacșa, a fost reținut de procurorii DNA pentru luare de mita. Acesta este acuzat ca ar fi luat mita 460.000 lei de la un om de afaceri in cazul unei achiziții de nave pentru ARSVOM. Anchetatorii spun ca in perioada septembrie 2020 – mai 2021, cand Agenția Romana de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) a achiziționat patru nave (trei de salvare și una de depoluare) in valoare de aproximativ 85 milioane (fara TVA), directorul inculpat ar fi primit 460.000 de lei de la unul dintre oamenii de afaceri, beneficiari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit DNA, reținerea lui Petre Neacșa are legatura cu dosarul in care este cercetat fostul director al Agenției Romane de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), Daniel Manole, care este pus sub control judiciar pentru constituire a unui grup infracțional organizat și luare de mita.Astfel, in…

- Petre Neacsa, directorul Directiei economice din Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, a fost retinut, miercuri, pentru 24 de ore de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie in cazul dosarului de mita de la Agenția de Salvare a Vieților Omenești pe Mare, a informat DNA, intr-un comunicat…

- Un director din Ministerului Transporturilor a fost reținut 24 de ore pentru luare de mita. Petre Neacșa este banuit ca a primit mita in cazul navelor supraevaluate de la Agenția Romana de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM).

- Petre Neacsa, directorul Directiei economice din Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, a fost retinut, miercuri, de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita, a informat DNA. Petre Neacșa este banuit ca a primit mita in cazul navelor…

- Daniel Manole, directorul Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM), va fi revocat joi din functie. Au anuntat reprezentantii Ministerului Transporturilor si Infrastructurii (MTI), dupa ce acesta a fost retinut de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care…

- DNA anunta, miercuri seara, retinerea pentru 24 de ore a lui Daniel Manole, director al Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (A.R.S.V.O.M.) din cadrul Ministerului Transporturilor, in sarcina caruia s-a retinut comiterea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat,…

- Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Constanta au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand de marti, a lui Daniel Manole, director al Agentiei Romane de Salvare a Vietii…

- Directorul Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM) din cadrul Ministerului Transporturilor, Daniel Manole, a fost retinut de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita, a informat, miercuri, DNA.