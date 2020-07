Doi pescari prind peste

Stau doi pescari și prind pește. Unul are ca momeală, râme mici, slabe, care de abia se mai mișcă, al doilea, din contra are râme mari, grase. Primul întreabă:– De unde ai luat așa râme mari?– Am pus două cabluri în pământ, am dat drumul la curentul electric și cele mai mari râme au ieșit din adâncuri.Primul, desigur că, a luat exemplu și hai să încerce… [citeste mai departe]