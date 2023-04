Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici are pana in prezent un parcurs fantastic la Campionatele Naționale de Inot de la Otopeni, reușind sa caștige medalii de aur la probele de 50 de metri liber, 100 de metri spate, 50 de metri fluture și 400 de metri liber.

- Piața imobiliara clujeana nu inceteaza sa uimeasca: dupa garsoniera de 11 metri patrați pentru care se cereau 37.000 de euro, a urmat garsoniera cu toaleta „in dulap”, de 16 metri patrați, pentru care se cer 53.000 de euro.Astfel suna anunțul de pe Imobiliare.ro: „Vanzare apartament o camera in zona…

- Piața industriala și de logistica a inregistrat un nou an record atat in ​​ceea ce privește cererea, cat și oferta, activitatea de dezvoltare concentrandu-se in special in București-Ilfov și in regiunea de Vest, insa in ultimii ani a fost remarcata o diversificare a zonelor care au beneficiat de investiții…

- Numarul tranzactiilor cu apartamente s-a majorat cu 11% anul trecut in Bucuresti in timp ce suprafata autorizata a proiectelor rezidentiale a inregistrat o crestere de 21%, depasind 2 milioane de metri patrati, ceea ce echivaleaza cu mai bine de 40.000 de apartamente, potrivit estimarilor unei companii…

- Studiu Colliers Anul 2022 s-a incheiat cu un grad considerabil de activitate pentru sectorul industrial și logistic, cu circa 830.000 de metri patrați de contracte de inchiriere incheiate, in creștere semnificativa fața de 675.000 de metri patrați in anul precedent, potrivit raportului anual publicat…

- Directorul Aeroportului Iasi, Romeo Vatra, a scris, sambata, pe Facebook, ca, in anul 2022, s-a inregistrat un trafic record de 1.536.000 de pasageri, cu 140 la suta mai mult decat in 2021 si cu 16,5 la suta mai mult decat in 2019. El a precizat ca aerogara din Iasi si-a consolidat pozitia a treia,…