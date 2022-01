Misterul grotelor Huashan Acestea sint niște grote uriașe create artificial, a caror virsta este estimata la cel puțin 1.700 de ani. Deoarece datarea se bazeaza pe stalactitele descoperite in interior, prin urmare, aceste peșteri pot fi chiar mai vechi. Cel mai interesant lucru este ca nu exista inregistrari istorice despre aceste peșteri. Oamenii de știința nu au ajuns inca la un consens cu privire la scopul acestor Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite nu stiu inca ce este boala cunoscuta sub numele de „sindromul Havana” si nici cine este responsabil pentru ea, a declarat joi secretarul de stat american Antony Blinken. Presa a relatat joi noi cazuri de „sindrom Havana” in randul personalului diplomatic american de la Paris si Geneva.

- Ce se intampla cu sufletul dupa ce trupul moare? Mai mulți cercetatori au gasit raspunsul. Care este explicația vieții de apoi? Foarte puțini oameni se așteptau la aceasta descoperire din partea specialiștilor. Ce se intampla cu sufletul dupa ce mori? Oamenii au credințe diferite și uneori extreme in…

- In 1993, ramașițele mumificate ale unei femei care a trait acum 2.500 de ani au fost descoperite pe platoul inghețat Ukok din Siberia. Cunoscuta sub numele de „Prințesa din Ukok” sau „Fecioara de gheața”, este considerata una dintre cele mai importante descoperiri arheologice ale secolului al XX-lea,…

- Oamenii de știința au descoperit scopul unei faimoase tablițe babiloniene din lut, veche de 3.800 de ani, denumita Plimpton 322. Aceștia au dezvaluit ca este cea mai veche și mai precisa tabela trigonometrica din lume. Cercetatorii spun ca ar fi fost folosita de scribii matematicieni antici pentru a…

- Chimistul Edward Sonstadt din Marea Britanie a facut o descoperire extraordinara: o comoara neștiuta aflata in adancurile oceanelor, dar care nici pana in ziua de astazi nu a fost scoasa la suprafața. Acolo pe fundul apelor exista aproximativ 20 de milioane de tone de aur, care valoreaza peste 700…

- Fostul luptator K1 Daniel Ghița, in prezent parlamentar PSD, atenționeaza ca daca romanii nu se revolta impotriva vaccinarii obligatorii, libertatea generațiilor viitoare va fi o iluzie. Ghița prezinta ca exemplu situația din Olanda, țara unde, susține el, manifestanții sunt impușcați de oamenii legii,…

- O tanar de 19 ani a fost batuta cu bestialitate de catre iubitul sau in varsta de 23 de ani, cu care este insarcinata și mai are inca doi copii acasa. Barbatul ar fi acuzat-o ca nu este el tatal copilului, astfel ca a luat o bucata de scandura și a lovit-o fara mila chiar in burta. Victima a ajuns de…

- Pentru majoritatea dintre noi Sarbatorile de iarna se identifica cu celebrele Targuri de Craciun din aproape toata țara. La București Targul de Craciun va incepe pe 26 noiembrie și va ține pana pe 26 decembrie. In Cluj tot din 26 noiembrie va incepe Targul de Craciun, și va dura pana pe 31 decembrie.…