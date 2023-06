Stiri pe aceeasi tema

- In presa rusa și cea ucraineana au aparut zvonuri despre lichidarea sau cel puțin ranirea asistentului liderului Ceceniei, Ramzan Kadirov. Este vorba despre comandantul Adam Delimkhanov, care este membru al Parlamentului, precum și șef al diviziei cecene a Garzii Naționale ruse. Acesta este considerat…

- Fortele ucrainene au recucerit sapte sate in ultima saptamana, potrivit ministrului adjunct al apararii Hanna Maliar, citata de CNN, informeaza news.ro.In Donetk si Tavria, "avansul trupelor ofensive a ajuns la 6,5 kilometri", a declarat Maliar, luni, pe Telegram. "Zona luata sub control este de…

- Armata ucraineana a anuntat luni eliberarea localitatii Storojove, in sud-vestul provinciei Donetk si in apropiere de regiunea vecina Zaporojie, intr-o inaintare in care au fost capturati patru soldati ai fortelor ruse, ce au suferit aproximativ 50 de pierderi, transmite EFE. Este cea de-a treia localitate…

- In noaptea de duminica spre luni, mai multe explozii au fost auzite in orașul Dnipro precum și in Zaporojie și Harkov. In cursul nopți de duminica spre luni, la ora 3.48, a fost activata o alerta de raid aerian la nivel național, potrivit Kyiv Independent. Orașul Odesa ar fi fost, de asemenea, lovit…

- Analiștii occidentali sesizeaza o ruptura fațișa intre Putin și fostul sau ”bucatar” fidel, liderul gruparii de mercenari Wagner Evgheni Prigojin. Prigojin a publicat mai multe declarații filmate pe conturile de social media de la inceputul lunii mai. Inițial, a anunțat ca-și retrage mercenarii din…

- Evgheni Prigojin, seful grupului paramilitar rus Wagner, afirma ca fortele sale vor continua sa lupte in numele Moscovei, chiar daca se vor retrage din orasul strategic Bahmut, din estul Ucrainei, relateaza AFP, citat de News.ro.„Luptatorii Wagner vor fi pastrati pentru operatiuni viitoare de interes…

- Razboi in Ucraina, ziua 437. Autoritațile instalate de Rusia in regiunea anexata Zaporojie a Ucrainei au anunțat, vineri, evacuarea unora dintre locuitorii din 18 așezari din prima linie din cauza „bombardamentelor intensificate”.

- Ucraina nu a permis pana acum accesul navelor romanești pe canalul Bastroe pentru masuratori și nici nu a transmis cand ar putea participa specialiști romani la astfel de acțiuni, ca observatori pe nave ucrainene, susține ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Documentele parții romane, trimise…