​Misteriosul monolit din Utah a fost dezmembrat și evacuat cu o roabă VIDEO Nu se știe în continuare cum a aparut misteriosul monolit de metal în deșertul Utah, dar dispariția sa recenta pare sa fi fost elucidata, și extratereștrii nu au nicio legatura cu evenimentul, scrie AFP.



Marți au fost difuzate pe internet imagini în care patru barbați au dezmembrat noaptea straniul monolit care a stârnit atenția întregii lumi, nascând cele mai ciudate speculații legate de originea sa.



Fotograful Ross Bernards, care se afla în zona monolitului vineri seara, a descris pe Instagram scena la care a fost martor: patru barbați… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

