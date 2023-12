Stiri pe aceeasi tema

- Miss Nord-Pas-de-Calais, Eve Gilles, a fost incoronata Miss Franta 2024, sambata seara. Castigatoarea, in varsta de 20 de ani, este are parul scurt, ceea ce e o premiera in concurs din 1999 incoace.

- Alexandra Capitanescu, care a castigat Vocea Romaniei, show difuzat de Pro TV, spune ca isi doreste sa continue sa cante, dar vrea si sa profeseze in domeniul fizicii medicale. Concurenta lui Tudor Chirila are 20 ani si este studenta la Facultatea de Fizica Medicala.

- Ravnita coroana a ajuns la reprezentata Nicaragua, Sheynnis Palacios, in varsta de 23 de ani. Tanara a fost desemnata sambata, 18 noiembrie, Miss Universe 2023, dupa o competiție care a avut loc la Arena Jose Adolfo Pineda din San Salvador, El Salvador.

- Un barbat din Coreea de Sud a fost arestat pentru un atac nocturn asupra unei angajate a unui magazin, dupa ce a crezut ca aceasta este feminista. Imaginile de pe camerele de supraveghere arata cum barbatul in varsta de 20 de ani a intrat in magazinul din orașul Jinju, situat in sud-estul țarii, dupa…

- Maria și Antonio Anghel s-ar fi desparțit! La cateva luni de cand s-au casatorit in direct și au primit un premiu uriaș, cei doi ar fi pus punct relației. Acest lucru nu a fost confirmat inca de niciunul dintre ei, insa postarile pe care le fac pe rețelele de socializare vorbesc de la sine. Concurenta…

- Presa spaniola anunța ca Lionel Messi (36 de ani), atacantul formației americane Inter Miami, va caștiga pentru a opta oara in cariera Balonul de Aur. A 67-a Gala a Balonului de Aur va fi organizata pe data de 30 octombrie, la Teatrul Chatelet din Paris, dar publicația spaniola Sport susține ca știe…

- Alexia lanseaza noul sau single, “Infinituri”, in colaborare cu Spike, cantec care marcheaza lansarea primului EP al artistei, cu piese care vor fi dezvaluite in totalitate in aceasta toamna. „Infinituri” este o piesa de dragoste, care acompaniata de sensibilitatea din vocea Alexiei și puterea din vocea…