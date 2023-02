Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava C 130 Hercules a Fortelor Aeriene Romane a executat sambata, 25 februarie, o misiune de asistenta umanitara internationala in sprijinul Republicii Arabe Siria, pentru transportul unor medicamente si produse medicale, in contextul eforturilor de combatere a efectelor negative ale cutremurului…

- O aeronava Hercules, care va ateriza la Beirut, Liban, și doua aeronave Spartan, care vor ateriza in Turcia, transporta aproximativ 22 de tone de bunuri materiale donate de statul roman.Nu sunt singurele ajutoare oferite de Romania. Mii de corturi, paturi și saci de dormit, din rezervele europene aflate…

- Romania sprijina populatia sinistrata dupa cutremure. MApN anunta ca miercuri se va desfasura o noua misiune de zbor umanitar, cu trei aeronave ale Fortelor Aeriene Romane, in sprijinul populatiei afectate de cutremurele din Turcia si Siria. Astfel, o aeronava C-130 Hercules, care va ateriza la…

- MApN anunta ca miercuri se va desfasura o noua misiune de zbor umanitar, cu trei aeronave ale Fortelor Aeriene Romane, in sprijinul populatiei afectate de cutremurele din Turcia si Siria. ”O noua misiune de zbor umanitar, cu trei aeronave ale Fortelor Aeriene Romane, este organizata miercuri, 15 februarie,…

- Doua aeronave de transport C-27J Spartan, apartinand Fortelor Aeriene Romane, executa marti o misiune de transport aerian in sprijinul populatiei siriene, afectata de cutremurele din 6 februarie, informeaza Ministerul Apararii Nationale.

- Romania trimite in Turcia trei aeronave care vor avea la bord 60 de salvatori, patru caini antrenați pentru cautari dupa cutremur și șapte tone de echipamente, a declarat șeful DSU Raed Arafat, citat de Digi24. Primele informații erau despre doua aeronave militare- una de tip C-130 Hercules si un C-27J…