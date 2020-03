Sunt sanatoși tun, dar s-au autoizolat intr-un complex sportiv și nu vor mai pleca de acolo decat atunci cand valul coronavirusului va trece. Aceasta a fost decizia a doi antrenori de fitness care incearca sa mențina ridicat tonusul timișorenilor și nu numai, organizand in fiecare zi antrenamente online pe pagina de Facebook. […] Articolul Misiune in vremea coronavirusului – doi antrenori de fitness s-au autoizolat in sala pe perioada nedeterminata și fac antrenamente online cu cei care stau acasa a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .