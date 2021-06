Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 59 ani, din municipiul Dorohoi, a avut nevoie de ajutorul pompierilor pentru a ieși din baie. Femeia a ramas blocata in baia apartamentului dupa ce manerul de la ușa s-a rupt. Pentru ca locuia singura și nu avea telefonul la ea, a batut intr-o conducta pana cand a fost auzita de vecinul…

- Politistii si procurorii DIICOT au descoperit in judetul Dolj o fabrica clandestina unde erau produse si ambalate tigari care erau distribuite apoi pe piata interna si in Uniunea Europeana. Potrivit Poliției Romane, au fost facute, joi, 14 perchezitii domiciliare, in judetele Dolj si Olt, intr-o cauza…

- Un bolid de lux a fost confiscat in Portul Constanța Sud Agigea. Politistii de frontiera și vameșii au gasit autoturismul intr-un container sosit din SUA, declarat la un preț de second-hand in documentele vamale. Potrivit Poliției de Frontiera, printre bunurile personale destinate unei persoane fizice,…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan reclama modul in care jandarmii și polițiștii au intervenit intr-un local din Bucuresti, in care politicianul lua masa impreuna cu familia sa. “Astazi, am fost cu familia intr-un loc, am mai fost in trei locuri, pentru ca am avut intalniri, și m-am bucurat de aceasta…

- La Vama Nadlac se sta cate 3 ore la intrarea in țara, zilele acestea, cand mii de romani se intorc in țara, pentru sarbatorile de Florii și de Paște. Poliția de Frontiera a mai deschis cinci artere, dar tot nu face fața traficului. Mii de romani stau la cozi interminabile, zilele acestea, in Vama Nadlac…

- Politistii vor actiona, in perioada premergatoare si in perioada sarbatorilor de Florii, in zonele lacasurilor de cult si a cimitirelor, dar si in zonele de agrement precum Padurea Baneasa, zona Lacului Morii si zona Lacului Vacaresti. Principalele zone aglomerate vor fi verificate in week-endul ce…

- Polițiștii au descins, joi, la noua adrese din Capitala, mai multe persoane fiind acuzate ca au folosit ordine de plata falsificate, pentru a achiziționa aproape un milion de maști de unica folosința. Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Sector 6, sub supravegherea Parchetului de pe…

- Administratorul unei agenții de turism din București e acuzat ca oferea contra cost teste Covid false pentru turiștii care aveau nevoie de un rezultat negativ pentru a calatori in strainatate. Polițiștii au descins la sediul firmei și au ridicat mai multe acte. Administratorul societații Oz Travel Consult…