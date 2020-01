Stiri pe aceeasi tema

- Atribuțiile directorului general al Administrației Bazinale de Apa (ABA) Siret, din Bacau, au fost preluate de directorul tehnic Irina Lcavețchi. Postul de director general a ramas liber dupa ce Mihail Popescu, detașat de la ADI Eco Neamț la inceputul anului 2019, a fost nevoit sa-l lase liber prin…

- Zilele trecute, la Palatul Administrativ din Bacau a avut loc o intalnire de lucru prilejuita de finalizarea etapei a doua a PUZ-ului pentru Dezvoltarea Aeroportului din Bacau pe urmatorii 30 de ani. La aceasta intalnire au fost prezenți – primarul municipiului Bacau, Cosmin Necula, primarul comunei…

- Spitalul Județean de Urgența Bacau a retransmis, pe 15 ianuarie 2020, catre Ministerul Sanatații, prin Direcția de Sanatate Publica Bacau, solicitarea pentru finanțarea celui de al doilea accelerator de particule din cadrul Compartimentului de Radioterapie, o investiție absolut necesara in terapia pacienților…

- Membra a Alianței Liberalilor și Democraților (ALDE), Maricica Luminița Coșa a ocupat funcția de prefect al județului in perioada in care ALDE a guvernat alaturi de PSD. In luna septembrie, dupa ce Alianța a ieșit de la guvernare, Coșa și-a dat demisia din funcția de prefect. Social-democrații au fost…

- O noua participare de succes pentru dansatorii de la FirSTep by Deea Dance Studio Bacau. De data aceasta, la nivel internațional. Bacauanii s-au prezentat cu trei echipe la concursul de la Chișinau, care a reunit, recent, trupe din Republica Moldova, Rusia Ucraina și Romania. Toate cele trei trupe de…

- Administrația Bazinala de Apa (ABA) Siret a incheiat procedura de montare a vanei de siguranța și a finalizat lucrarile pentru la refacerea gratarului batardou golire de fund nr. 1 și reabilitarea vanei fluture de siguranța la Barajul Poiana Uzului. Lucrarile au fost structurate in doua etape, confecționarea…

- Romania normala inseamna țara unde fiecare este respectat. Țara in care exista legi clare și unde nimeni nu este mai presus de ele. Romania normala inseamna valori și principii. Inseamna respect și eleganța. Romania normala nu este un slogan de campanie, ci o ținta, in care noi, cei din Partidul Național…

- Administrația publica locala din comuna bacauana Solonț efectueaza in aceasta perioada mai multe lucrari de investiții cu fonduri prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL), cu bani din bugetul propriu și din surse guvernamentale. Practic, intreaga comuna este un șantier continuu. Se asfalteaza,…