- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat vineri seara ca trebuie apreciate eforturile autoritatilor chineze pentru contracararea raspandirii coronavirusului in intreaga lume si a mentionat ca, potrivit estimarilor, in China exista circa 800 de romani, dintre care patru in zona afectata…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat vineri, intr-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane, ca vocatia diplomatiei romane trebuie sa ramana sprijinirea eforturilor politice si administrative de modernizare si progres ale statului roman. "Acum, in 2020 constatam…

- "Biroul permanent a decis sa convocam pentru miercuri comisiile pentru politica externa si pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala care sa invite ministrul Apararii si ministrul Afacerilor Externe pentru a ne informa in legatura cu evenimentele care se intampla in zona Orientului Apropiat.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, miercuri, la Bruxelles, ca nu exista cetateni romani afectati de atacurile cu rachete lansate de Iran in Erbil. "Avand in vedere ca o serie de...

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a inaugurat, vineri, in cadrul unei ceremonii oficiale, Consulatul General al Romaniei la Stuttgart. Consulatul este operationalizat integral, fiind pregatit sa ofere intreaga gama de servicii consulare celor aproximativ 172.000 de cetateni romani rezidenti…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a inregistrat, in 2018, venituri de peste 260.000 de lei din activitati diplomatice, didactice sau din drepturi de autor, potrivit declaratiei de avere facute publica miercuri. Cele mai mari venituri ale acestuia, 140.041 lei, provin de la Administratia…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, vineri, in vizita de ramas-bun, la sediul MAE, pe ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, context in care a reiterat si argumentat "interesul legitim al Romaniei" de a accede in programul Visa Waiver. Potrivit unui…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va participa miercuri la Ministeriala NATO, care va avea loc la Bruxelles, in pregatirea Reuniunii sefilor de stat si de guvern aliati de la Londra, din 3 - 4 decembrie, informeaza MAE. Conform unui comunicat transmis AGERPRES, in cadrul discutiilor va…