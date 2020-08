Mişcare de contestare reprimată cu brutalitate în Belarus: Minsk se declară pregătit pentru un dialog 'constructiv' cu străinătatea Belarusul este pregatit pentru un dialog 'constructiv' cu strainatatea cu privire la recentele alegeri prezidentiale si la protestele care au urmat, ce au fost reprimate cu violenta, a transmis vineri diplomatia de la Minsk intr-un comunicat, citat de AFP.



'Partea belarusa este pregatita pentru un dialog constructiv si obiectiv cu partenerii straini cu privire la toate intrebarile legate de desfasurarea evenimentelor in Belarus in timpul campaniei electorale si apoi dupa incheierea acesteia', se mentioneaza intr-un comunicat publicat la finalul unei convorbiri telefonice… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

