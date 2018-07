Stiri pe aceeasi tema

- Un crematoriu ar putea fi construit pe teritoriul cimitirului Sfantul Lazar din Capitala / Legea propusa spre adoptare reglementeaza modul înființarii, extinderii, închiderii, lichidarii și administrarii cimitirelor, precum și modul rezervarii locurilor pentru înmormântarea…

- Hai duminica la Cigarleni sa mancam placinte gratis la Festivalul bucatelor tradiționale / Invitații emisiunii "Sputnik Matinal" — jurnalista Diana Josu-Braniște și directorul Casei de Cultura din satul Cigârleni, Victor Pletosu — au oferit mai multe detalii despre activitațile…

- Premiile au fost înmânate de directorul Reprezentanței din Republica Moldova a Agenției Internaționale de Presa și Radio Sputnik, Vladimir Novosadiuc. El le-a mulțumit învingatorilor pentru implicare, pentru faptul ca promoveaza costumul popular și dragostea de țara. Diana…

- Vrei sa beneficiezi de bursa? Iata ce trebuie sa faci / Invitații emisiunii "Sputnik Matinal" — jurnalista Diana Josu-Braniște și directorul Casei de Cultura din satul Cigârleni și specialist principal în domeniul politicilor de tineret, cultura și educație în cadrul…

- A muncit ca asistenta medicala, iar pentru implicarea sa în diverse activitați sociale i-au fost conferite diplome de merit și distincții, este veteran al muncii în domeniul ocrotirii sanatații. Este și o fire artistica. În cadrul emisiunii Sputnik Matinal, Irina Guma ne-a spus…

- Festivalul National al Educatiei incepe joi cu o serie de manifestari care vor fi organizate in Piata Palatului din Iasi. Edilul Mihai Chirica a precizat ca timp de o luna sunt organizate peste 100 de evenimente. Primaria a alocat 2 milioane de lei pentru editia din acest an. Maine (17 mai), are loc…

- Programul manifestarilor a fost facut si refacut, fiindca nici nu se stia pana in ultima clipa daca manifestarile vor avea sau nu loc. Asta din cauza situatiei disperate in care a ajuns Casa de Cultura, ca institutie. Fara sa dramatizeze, totusi, finalitatea de neevitat a statutului falimentar…