CS Universitatea Craiova a anuntat plecarea portarului Mirko Pigliacelli. Ultimul meci jucat de italian la gruparea olteana va fi cel cu Sepsi Sf. Gheorghe, programat vineri de la 21:30, in prima etapa a Superligii. "Pentru acesti patru ani minunati, iti multumim, Mirko Pigliacelli", se arata pe pagina de Facebokk a CS U Craiova. Mirko Pigliacelli va semna in zilele urmatoare un contract cu US Palermo, club italian din Serie C.