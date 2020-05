Mirko Pigliacelli a ajuns la Craiova după 40 de ore de zbor Portarul Universitații Craiova , Mirko Pigliacelli, a ajuns, in sfarșit, in Banie. Zborul sau din Italia, catre Romania a fost foarte lung, din pricina restricțiilor de pe continent, in contextul pandemiei de coronavirus. Mirko a facut o calatorie de 40 de ore din Roma, in București, fiind nevoit sa ocoleasca prin Frankfurt și Lisabona. El va intra de astazi in carantina, deoarece vine dintr-o „zona roșie“. „Dupa 40 de zile de carantina, un taxi, trei avioane, un autobuz, patru ambulanțe și 39 de ore de calatorit, am reușit, intr-un final, sa ajung la destinație. Dar acum trebuie sa intru in carantina.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

