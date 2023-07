Gabriela și Vlad, doi tineri miri din Botosani, si-au surprins apropiatii cand le-au spus sa nu le aduca bani la nunta, ci sa le ofere drept cadou alte lucruri. Atunci cand au dat invitațiile la nunta, le-au cerut celor care au confirmat participarea sa le aduca și un dar mai aparte. Mirii au cerut carti […] The post Mirii din Botosani care le-au spus invitatilor sa NU le dea bani la nunta. Ce cadouri au cerut ei, in schimb first appeared on Ziarul National .