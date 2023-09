Stiri pe aceeasi tema

- Miriam Bulgaru s-a calificat, vineri, in sferturile de finala ale turneului WTA 125 de la Ljubljana (Slovenia), dotat cu premii totale de 100.000 de euro, dupa ce a a invins-o pe slovena Kaja Juvan, a sasea favorita, cu 6-4, 6-3. Bulgaru (24 ani, 201 WTA) a obtinut victoria dupa o ora si 38 de minute…

- Monica Niculescu a reușit vineri sa caștige meciul din primul tur al calificarilor de la turneul de tenis de la Guadalajara. Romanca a invins-o pe americana Katrina Scott (307 WTA) cu 7-6 (6), 6-1 și va juca in ultimul tur cu americana Ann Li (151 WTA), p

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu, care nu mai jucase la simplu de doi ani, a invins-o pe jucatoarea americana Katrina Scott, cu 7-6 (8/6), 6-1, vineri, in prima runda a calificarilor pentru tabloul principal al turneului WTA 1.000 de la Guadalajara (Mexic), dotat cu premii totale de 2.788.468…

- Jucatoarea romana de tenis Miriam Bulgaru s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului WTA 125 de la Ljubljana (Slovenia), dotat cu premii totale de 100.000 de euro, dupa ce a dispus de americanca Ashley Lahey cu 3-6, 6-3, 6-4.Bulgaru (24 ani, 201 WTA) a obtinut victoria dupa doua ore…

- Jaqueline Cristian a fost invinsa in sferturile probei de simplu, vineri, in turneul WTA 125 de la Bari (Italia), dotat cu premii totale de 100.000 de euro, dar s-a calificat in semifinalele probei de dublu. Jaqueline Cristian (25 ani, 99 WTA), a doua favorita la simplu, a fost invinsa de slovaca Rebecca…

- Slovenia a cerut Uniunii Europene si NATO asistenta tehnica pentru remedierea daunelor provocate de inundatiile devastatoare care au dus la alunecari de teren in ultimele trei zile, a comunicat agentia slovena de presa STS, citand guvernul de la Ljubljana, potrivit DPA, citata de Agerpres.

- Trei persoane au fost gasite fara viata, vineri, in urma precipitatiilor intense din Slovenia, unde alunecarile de teren au blocat accesul la sate si au perturbat traficul in nord-estul si centrul tarii, informeaza AFP. Doi turisti olandezi au fost gasiti fara viata intr-o regiune muntoasa afectata…

- Targumureșeanca Szocs Bernadette s-a oprit, sambata, in sferturile de finala ale puternicului turneu de tenis de masa de la WTT Star Contender de la Ljubljana, din Slovenia, dupa ce a fost invinsa de campioana olimpica en-titre, chinezoaica Chen Meng. Aceasta a condus cu 2-0, dupa ce a caștigat primele…