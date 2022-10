Antrenorul Universitații Craiova, Mirel Radoi, și-a criticat jucatorii dupa infrangerea din meciul cu FC Argeș. „Una din soluții e sa renunțam la anumiți jucatori. E clar ca in acest moment nu suntem suficienți din punct de vedere numeric. E foarte greu sa trimiți pe cineva la echipa a doua sau sa dai afara un jucator pentru ca nu ai alții. Daca nu am adus pana acum, acum e greu. In iarna vedem ce soluții avem. Daca sa continua așa, ca sa glumim, nu cred ca apuc geaca. Nu am cum sa stau pe locurile 8-9 cu Universitatea Craiova. Imi pare rau de acești suporteri. La cum am jucat in repriza a doua,…