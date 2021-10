Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de fotbal a Romaniei va intalni, vineri seara, la Hamburg, de la ora 21.45, formația Germaniei, intr-un meci din grupa J de calificare pentru Cupa Mondiala din 2022, competiție ce va fi gazduita de Qatar. Tot vineri, in celelalte jocuri din grupa, Islanda va primi vizita Armeniei, iar Macedonia…

- Capitanul nationalei de fotbal a Germaniei, Manuel Neuer, spune ca este pregatit sa fie pe teren in meciurile din preliminariile CM 2022, contra Romaniei (vineri, la Hamburg) si Macedoniei de Nord (luni, la Skopje), scrie DPA, citat de agerpres. Neuer a facut parte din lotul de 23 de jucatori care…

- Alexandru Mitrița (26 de ani), fotbalistul reinventat de Razvan Lucescu la PAOK Salonic, s-a intors la echipa naționala dupa o pauza de un an. Extrema „tricolorilor” abordeaza cu maximum de optimism confruntarea de vineri cu Germania, din preliminariile pentru CM 2022. Vineri, 8 octombrie, de la ora…

- Fostul fotbalist Gheorghe Popescu a declarat, vineri seara, ca asteapta ca echipa nationala a Romaniei sa se califice la Cupa Mondiala dupa 24 de ani. "Asteptam toti ca nationala sa se califice la Cupa Mondiala... nu s-a mai calificat de 20 si ceva de ani, 24 parca. Dan Petrescu a spus o data…

- Fostul fotbalist Gheorghe Popescu a declarat, vineri seara, ca asteapta ca echipa nationala a Romaniei sa se califice la Cupa Mondiala dupa 24 de ani. "Asteptam toti ca nationala sa se califice la Cupa Mondiala... nu s-a mai calificat de 20 si ceva de ani, 24 parca. Dan Petrescu a spus…

- Naționala de fotbal a Romaniei a terminat, miercuri seara, la egalitate, scor 0-0, cu Macedonia de Nord, intr-un meci disputat la Skopje și contand pentru grupa J de calificare pentru Cupa Mondiala din 2022. In celelalte partide, jucate miercuri in grupa J, s-au consemnat rezultatele: Islanda-Germania…

- Fostul portar Helmut Duckadam a declarat, marti seara, ca sansele ca echipa nationala de fotbal a Romaniei sa castige 9 puncte in meciurile programate in luna septembrie cu Islanda, Liechtenstein si Macedonia de Nord, in preliminariile CM 2022, sunt "aproape zero". "Sansele sa castige 9 puncte din aceste…